С каждым днем Новый Год все ближе, а число дел не уменьшается. Приходится не только выполнять ежедневные задачи как на работе или учебе, так и дома. Все это сопровождается длинным списком предновогодних планов: покупка и упаковка подарков, подготовка дома к праздникам, составление новогодней программы с мыслями о том, что поставить на стол. Редакция ibvg хочет упростить задачу своим читателям и предлагает новогодние лайфхаки по актуальным вопросам.

Как оформить новогодний стол?

Для начала стоит определиться, какой формат праздника вы хотите: вечеринка с друзьями или семейный ужин.

В первом случае на стол лучше поставить побольше закусок, договорившись с гостями о том, кто и что принесет с собой. Также следуют уточнить предпочтения в спиртных напитках и наличие пищевых ограничений. Для большой компании лучше приобрести праздничную одноразовую посуду.

Во втором — заранее подготовить праздничную скатерть, чтобы не пришлось искать ее в закромах 31 декабря. В интернете есть множество вариантов сказочного оформления домашних ужинов. Главное правило — соблюдать цветовую гамму, то есть скатерть, посуда и салфетки должны сочетаться между собой. Дополнить антураж можно елочными ветками, шишками и новогодними игрушками.

Вам будет интересно Как встретить Новый Год в одиночку? - советы ivbg Считается, что Новый Год семейный праздник, но это не значит, что нельзя его встретить на едине с собой. Ivbg предлагает... 17.12.2022 421

Предподготовка праздничных блюд

Что касается блюд, то не стоит выбирать сложные незнакомые рецепты, особенно, если вы ограниченны во времени. Это может испортить настроение, если что-то пойдет не так. Сейчас обилие рецептов позволяет выбрать наиболее простые и не менее вкусные угощения на стол.

Лучше отказаться от тарталеток и канапе. Традиционные закуски в виде бутербродов с икрой, сырной и мясной тарелками отлично сэкономят ваше время в приготовлении.

Вспомните, какие блюда пользовались наименьшей популярностью в предшествующие праздники и откажитесь от них.

Как организовать покупку продуктов?

Если вы определись с форматом праздника и угощениями к столу, то составьте список продуктов и постарайтесь купить часть их них до 24 декабря. Считается, что в этот период начинается предновогодний закупочный бум. Пока есть время, ознакомьтесь с ценами в магазинах вашего населенного пункта. В этом помогут приложения на гаджеты, например, «Едадил». Вы можете составить отдельные списки для конкретных магазинов. Заблаговременно можно купить следующие товары:

спиртные напитки, лимонады и соки;

крупы;

замороженные продукты — морепродукты, овощи и готовое тесто;

некоторые разновидности сыров;

специи;

соусы;

салфетки, одноразовую посуду, зубочистки и прочее.

Так как многие магазины оказывают услуги доставки, то оставшиеся продукты можно заказать онлайн. Если для приготовления определенных блюд вам понадобятся редкие ингредиенты из специализированных лавочек, то следует заранее попросить продавца придержать их для вас.

Заранее приготовьте часть блюд

Некоторые блюда или их отдельные элементы можно приготовить заранее и убрать на хранение в холодильник или морозилку. В случае, когда планируете выпить пару коктейлей в честь праздника, то можно за несколько дней смешать основу под них. Тут следует руководствоваться двумя правилами: смешить однородные ингредиенты, например, сироп с сиропом, и не делать заготовок с газировкой, свежими фруктами и травами, а также яйцами и молочными продуктами. Сладкие угощения — печенье и кексы можно сделать не раньше, чем за три дня до Нового Года.

За день до наступления праздника нарежьте ингредиенты для салатов, замаринуйте мясо, достаньте из морозилки продукты, которые понадобятся на следующий день, просмотрите праздничную посуду на присутствие загрязнений и составьте примерный план действий, оставив его на видном месте.

Как организовать сказку для детей?

Новогодний квест станет не только развлечением для детей, но и для взрослых. Не обязательно придумывать сложные загадки, по которым ребенок может отыскать свои подарки. Оптимальный вариант: спрятать головоломки на елке, закрепив на елочных ветках или праздничных игрушках. А дальше следовать за ребенком по небольшому маршруту, направляя его при необходимости.

Те ребята, которые верят в существование сказочного волшебника, обрадуются, увидев его следы возле праздничной елки на утро. Найдите время порадовать младшеньких и заранее подготовьтесь. Можно обмакнуть сапоги в крахмал или муку и наследить от входной двери до праздничной красавицы. Также есть вариант использовать искусственный снег. Для этого нужно сделать заготовку следов. После того, как ребенок уснет, забрызгайте трафарет ненастоящим снежком.

Подготовьте заранее праздничные поздравления родственникам и друзьям

Найти время вспомнить каждого близкого человека, который находится далеко от вас и придумайте ему теплое праздничное поздравление, сохранив его в черновиках. В праздничном послании стоит не только расписать пожелания на будущий год, но и рассказать о греющих вас воспоминаниях, связанных с ним. Указать на положительные качества человека и ваше виденье его. Это поможет не только поднять настроение адреса, но и укрепить вашу связь.

Вам будет интересно Предновогодние благотворительные акции: как я могу помочь пожилым людям, детям и бездомным? В Ленобласти в преддверии Нового Года планируют провести множество различных праздничных акций. Редакция ivbg.ru рассказывает, как каждый из нас может... 18.12.2022 923

Чем заменить новогоднее обращение президента?

Красочности праздничному антуражу добавит виртуальный камин. Помимо вида огня многие видеозаписи передают характерные потрескивания, что добавляет общей картине реалистичности и уюта.

Любимые фильмы или сериалы и музыкальные шоу, например, концерты 90-х годов или спектакль «Щелкунчик» отлично дополнят праздничную атмосферу.

Ранее в ivbg.ru писали о том, как поднять новогоднее настроение, если его нет.