Спасатели вывели из леса в Волховском районе заблудившуюся пару с собакой

В воскресенье, 24 декабря, в экстренные службы поступило сообщение, что в лесу в районе садоводства «Хрусталь» Волховского района Ленобласти заблудились мужчина, женщина и их собака.

На их поиски отправилась дежурная смена отряда города Новая Ладога. Спасатели нашли заблудившихся, вывели из леса и передали родственникам, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.