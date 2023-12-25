Спасатели вывели из леса в Волховском районе заблудившуюся пару с собакой

Автор: Гузель Галимова
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В воскресенье, 24 декабря, в экстренные службы поступило сообщение, что в лесу в районе садоводства «Хрусталь» Волховского района Ленобласти заблудились мужчина, женщина и их собака.

На их поиски отправилась дежурная смена отряда города Новая Ладога. Спасатели нашли заблудившихся, вывели из леса и передали родственникам, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

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Фото: t.me/acclenobl

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