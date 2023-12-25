В Петербурге четырехмесячная девочка внезапно начала умирать, пока мать была в ванной

Четырехмесячная девочка умерла в квартире дома № 12 на улице Володи Дубинина в Петродворцовом районе.
По предварительным данным, 32-летняя мать девочки отошла в ванную, откуда услышала плач ребенка. Она вышла, взяла дочь на руки, но она обмякла, потеряла сознание. Женщина вызвала скорую, пока ее сестра делала искусственное дыхание.
Прибывшие в квартиру медики в течение получаса пытались реанимировать младенца, но безуспешно. Полицейским мать умершей рассказала, что у пятимесячной девочки была проксимальная тахикардия. Причину смерти установит экспертиза.
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