В Петербурге четырехмесячная девочка внезапно начала умирать, пока мать была в ванной

Четырехмесячная девочка умерла в квартире дома № 12 на улице Володи Дубинина в Петродворцовом районе.

По предварительным данным, 32-летняя мать девочки отошла в ванную, откуда услышала плач ребенка. Она вышла, взяла дочь на руки, но она обмякла, потеряла сознание. Женщина вызвала скорую, пока ее сестра делала искусственное дыхание.

Прибывшие в квартиру медики в течение получаса пытались реанимировать младенца, но безуспешно. Полицейским мать умершей рассказала, что у пятимесячной девочки была проксимальная тахикардия. Причину смерти установит экспертиза.