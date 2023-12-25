Судостроительный завод «Отрадное» посетили высокопоставленные гости

Эллинг, траулер, достроечную набережную осмотрели зампредседателя правительства РФ ― министр промышленности и торговли Денис Мантуров и губернаторы Ленинградской и Мурманской областей

«Судостроительный завод «Отрадное» обеспечен заказами на несколько лет вперед. Спрос на траулеры очень существенный, и чтобы обеспечить выполнение производственной программы, верфь намерена расширять свои мощности и в 2024 году удвоить количество сотрудников», ― отметил губернатор Александр Дрозденко.

Глава Ленобласти также рассказал, что завод «Пелла» — одно из российских предприятий, которые подняли среднюю зарплату до 130 тысяч рублей.

АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» зарегистрировано в 1992 году в Кировском районе Ленобласти. По СПАРК, выручка в 2021 году составила 7,9 млрд. В настоящее время предприятие ведет строительство несколько траулеров, краболовов и ярусоловов.