Подростков, избивших случайного прохожего в Петербурге, задержали: самому старшему — 15 лет

Автор: Анастасия Щербакова
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Курьер, которого избили несовершеннолетние и залили перцовым баллончиком, был госпитализирован в больницу.

Группа молодых людей, набросившихся на курьера в одном из дворов Петербурга 24 декабря, задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Всего в отдел полиции были доставлено четверо подростков. Самому старшему из них — 15 лет.

Причины внезапной агрессии несовершеннолетних хулиганов выясняются.

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Фото: Mash на Мойке/ Телеграм

Пострадавший от юных хулиганов мужчина попал в больницу с травмой головы, пишет Mash на Mойке.

Видео жестокого избиения редакция Ivbg.ru публиковала ранее.

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