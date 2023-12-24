Четверо подростков в Петербурге избили курьера и залили его перцовым баллончиком (видео)

Несовершеннолетние набросились на ничего не подозревающего мужчину и начали избивать.
Камера домофона на одной из улиц Петербурга зафиксировала нападение неизвестных на доставщика еды. Мужчина стоял у парадной и что-то смотрел в своем телефоне. Спустя мгновенье на курьера набросился подросток, нанеся несколько ударов по голове. Приятели агрессора стояли рядом и наблюдали за происходящим.
Пострадавший попытался дать отпор, после чего агрессивные подростки ретировались, но спустя пару минут вернулись, предположительно, уже с перцовыми баллончиками.
Что послужило поводом для такой агрессии, пока неизвестно. Видео публикует Mash.
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22.12.2023 102