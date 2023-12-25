Александр Дрозденко встретил президента Казахстана, прибывшего в Россию с рабочим визитом

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Петербург 25 декабря. Президент Казахстана проведет рабочую встречу с Владимиром Путиным.
Губернатор Ленинградской области встретил в аэропорту Петербурга президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева. Делегация прибыла в Россию для участия в в саммите ЕАЭС и СНГ. Также планируется встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, передает «Онлайн47».
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