Александр Дрозденко встретил президента Казахстана, прибывшего в Россию с рабочим визитом

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Петербург 25 декабря. Президент Казахстана проведет рабочую встречу с Владимиром Путиным.

Губернатор Ленинградской области встретил в аэропорту Петербурга президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева. Делегация прибыла в Россию для участия в в саммите ЕАЭС и СНГ. Также планируется встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, передает «Онлайн47».