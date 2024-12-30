Пиротехника: виды, чем опасна, как правильно покупать, хранить и использовать

Новогодняя ночь славится большим количеством салютов и других пиротехнических средств. Но красота ярких залпов может привести к непредвиденным последствиям, если нарушена техника безопасности или имели место другие недосмотры. Рассказываем, какие варианты пиротехники наиболее популярны, в чём их опасность и что следует помнить при покупке, хранении и эксплуатации.

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Какие виды пиротехники есть?

Все пиротехнические изделия делятся на несколько классов в соответствии с дальнейшей областью применения: военная, специализированная и развлекательная. Варианты последней обычно и используют на праздниках. Основные распределения примерно такие:

петарды — пиротехнические устройства в виде бумажной трубки, заполненной специальным составом и плотно закупоренной. Имеют множество разновидностей: треугольники, жуки, чесноки, хлопающие шары, лимонки, пулеметные ленты и другие. Эффект большинства — при воспламенении звучит громкий хлопок с небольшим выбросом пламени, однако есть и варианты с дымом, свистом и двойными хлопками;

— пиротехнические устройства в виде бумажной трубки, заполненной специальным составом и плотно закупоренной. Имеют множество разновидностей: треугольники, жуки, чесноки, хлопающие шары, лимонки, пулеметные ленты и другие. Эффект большинства — при воспламенении звучит громкий хлопок с небольшим выбросом пламени, однако есть и варианты с дымом, свистом и двойными хлопками; летающие фейерверки — небольшие пиротехнические изделия, снабжённые крыльями, которые позволяют фейерверку взмывать в небо по спиралевидной траектории на высоту до 20 метров. Они оставляют за собой горящий хвост, как у кометы, а на пике взлёта происходит громкий хлопок или небольшой салют;

— небольшие пиротехнические изделия, снабжённые крыльями, которые позволяют фейерверку взмывать в небо по спиралевидной траектории на высоту до 20 метров. Они оставляют за собой горящий хвост, как у кометы, а на пике взлёта происходит громкий хлопок или небольшой салют; наземные фейерверки — пиротехнические изделия, которые горят на земле. Их используют на открытом пространстве с радиусом безопасной зоны от 5 метров. К ним относятся: пиротехническая дорожка из фонтанов, огненные фигуры и надписи, фигуры из фонтанов, горящие сердца, вертушки из пиротехнических фонтанов и горящие фигуры;

— пиротехнические изделия, которые горят на земле. Их используют на открытом пространстве с радиусом безопасной зоны от 5 метров. К ним относятся: пиротехническая дорожка из фонтанов, огненные фигуры и надписи, фигуры из фонтанов, горящие сердца, вертушки из пиротехнических фонтанов и горящие фигуры; батарея салютов – пиротехническое устройство из одиночных салютных залпов, собранных в единую цепь. В разных моделях их количество меняется от 10 до 300. Разноцветные элементы при запуске поднимаются на высоту до 50 метров, а затем рассыпаются в стороны. Вариантов россыпи великое множество – все зависит от конструкции изделия. Существуют прямые, веерные и комбинированные батареи салютов;

– пиротехническое устройство из одиночных салютных залпов, собранных в единую цепь. В разных моделях их количество меняется от 10 до 300. Разноцветные элементы при запуске поднимаются на высоту до 50 метров, а затем рассыпаются в стороны. Вариантов россыпи великое множество – все зависит от конструкции изделия. Существуют прямые, веерные и комбинированные батареи салютов; римские свечи — многозарядное пиротехническое изделие, из которого вылетают снопы искр с небольшим временным промежутком;

— многозарядное пиротехническое изделие, из которого вылетают снопы искр с небольшим временным промежутком; бенгальские огни — разновидность ручного фейерверка с медленным горением, где испускаются разноцветное пламя, искры и другие эффекты;

— разновидность ручного фейерверка с медленным горением, где испускаются разноцветное пламя, искры и другие эффекты; фестивальные шары (пиротехнические минометы) — пиротехническое изделие, создающее в небе пирошоу из разлетающихся в залпах разноцветных шаров. Отличаются высотой, калибрами и видами;

— пиротехническое изделие, создающее в небе пирошоу из разлетающихся в залпах разноцветных шаров. Отличаются высотой, калибрами и видами; ракеты — разновидность фейерверков, взлетающих на высоту до 50 метров. При взрыве головной части ракеты происходит свето-шумовой эффект;

— разновидность фейерверков, взлетающих на высоту до 50 метров. При взрыве головной части ракеты происходит свето-шумовой эффект; тортовые свечи (настольный фонтан) — пиротехническое изделие, применяемое для украшения коктейлей, кондитерских изделий (пирогов, тортов), праздничных блюд (рождественского пудинга, запеченной утки или индейки). Они не содержат аммиака, не образуют дыма и обладают холодным пламенем, поэтому их можно держать за основание и применять в помещении. При горении (от 20 секунд до двух минут — прим.ред) возникает вертикальный поток разноцветных низкотемпературных искр высотой 30-100 сантиметров;

— пиротехническое изделие, применяемое для украшения коктейлей, кондитерских изделий (пирогов, тортов), праздничных блюд (рождественского пудинга, запеченной утки или индейки). Они не содержат аммиака, не образуют дыма и обладают холодным пламенем, поэтому их можно держать за основание и применять в помещении. При горении (от 20 секунд до двух минут — прим.ред) возникает вертикальный поток разноцветных низкотемпературных искр высотой 30-100 сантиметров; хлопушки — изделие механического характера, где в основе лежит смесь пиротехнических компонентов, предназначенных для создания специальных эффектов — выбрасывания разноцветного конфетти или яркого серпантина. Традиционная версия — футляр в форме цилиндра, конуса, конфетных изделий, пластиковой бутылочки или бумаги, который с обеих сторон закрыт крышкой или бумажной плёнкой;

— изделие механического характера, где в основе лежит смесь пиротехнических компонентов, предназначенных для создания специальных эффектов — выбрасывания разноцветного конфетти или яркого серпантина. дымовые шашки (цветной дым) — особый вид ручной пиротехники в виде цилиндра, при котором после поджигания фитиля или натяжения верхнего кольца наружу начинают вырываться клубы дыма разной плотности и всевозможных оттенков. Время действия — около 60-90 секунд.

Чем опасны фейерверки?

Нередко при использовании пиротехники происходят опасные инциденты: от получения травм до возникновения пожаров. В прошлом году, например, в одном из дворов в Мурино компания молодых людей запустила салют прямо под окнами многоэтажки. В итоге на 17 этаже жилого здания загорелся балкон. Никто не пострадал, но в пожаре сгорели вещи владельца квартиры, которые находились на балконе.

Другой пример — неприятный случай в августе 2023 года, в результате которого пострадал ребёнок. При запуске салюта в городе Любань Тосненского района один из снарядов угодил прямо в лицо 12-летнему мальчику. Его пришлось отвозить в больницу. По факту осмотра врачи диагностировали ушибленную рану лба, а также зафиксировали большое количество ссадин на лице.

А в этом декабре двое парней устроили состязание на фейерверках в одном из дворов на Заречной улице в Петербурге. Произошедшее попало в поле зрения регионального МЧС. Специалисты отметили, что от непоправимых последствий молодых людей спасло только чудо.

Помимо этих опасностей, есть вероятность при запуске пиротехники получить обострения некоторых заболеваний. При шейном остеохондрозе из-за запрокидывания головы не исключено появление острой боли, отдающей в затылок, руку или под лопатку. Также имеется риск снижения кровоснабжения головного мозга, появления мигрени или аритмии, ухудшения зрения — «потемнение в глазах», и координации. У эпилептиков могут случиться приступы.

Помимо перечисленного, возможную опасность представляют взвешенные твёрдые частицы, концентрация которых повышается в воздухе в два или три раза после взрыва пиротехники. Они могут привести к поражению дыхательных путей.

«Взвешенные частицы размером менее 2,5 мкм могут часами находиться в атмосфере и, проникая глубоко в легкие, вызывать их поражение. Частицы размерами менее 155 нм содержат токсичные макроэлементы пороха — серу, медь, барий, кальций, алюминий, стронций. Все они небезопасны для здоровья, особенно при хроническом воздействии», — пояснил доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков в интервью изданию «Известия»

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Что следует помнить при покупке?

Любую пиротехнику необходимо покупать исключительно в местах официальной продажи: в специальных магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, которые способны нести ответственность за сохранность товаров. Все пиротехнические изделия должны быть сертифицированы и иметь инструкцию по применению на русском языке. В обязательном порядке на продукции указываются адреса и телефоны производителя. Перед покупкой стоит также проверить срок годности и осмотреть саму упаковку. Если на ней есть разрывы, разводы от влаги или увлажнённые места, то лучше выбрать другой вариант.

Как правильно хранить?

Есть несколько основных правил:

Пиротехника должна быть спрятана в недоступном от детей месте. Хранить изделия следует в отапливаемом помещении, чтобы избежать скапливания влаги внутри. Нельзя просушивать отсыревшие фейерверки на обогревательных устройствах. Температура воздуха в помещении, где хранится пиротехника, не должна превышать 30°С. Запрещено хранение пиротехнических изделий рядом с легковоспламеняющимся и сильно нагревающимися предметами.

Где можно запускать салют в Ленобласти и Петербурге?

В МЧС ежегодно напоминают, что запускать пиротехнику можно только на улице — вдали от деревьев, высоких зданий и линий электропередач. Запрещено пускать салюты на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, а также на площадках при проведении торжественных мероприятий.

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Что следует помнить при запуске?

Здесь также есть несколько правил, которые важно помнить при использовании пиротехники по назначению. Основные из них:

Запрещено запускать фейерверки в нетрезвом состоянии. Ракеты и летающие фейерверочные изделия нельзя запускать возле жилых домов, а также построек с ветхими крышами или деревянными строениями. Перед стартом светового шоу следует надёжно закрепить изделие, согласно инструкции, и быстро отойти в сторону на требуемое в целях безопасности расстояние. Для лучшей устойчивости специалисты рекомендуют поместить его на твёрдую ровную поверхность (лёд, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон — прим.ред.) или в плотный снежный покров, а также предварительно закрепить, засыпав по бокам снегом или землёй. Наличие фейерверка в руках недопустимо при поджоге. Фитиль можно поджигать только на расстоянии вытянутой руки. Также запрещено в этот момент стоять над пиротехникой. Подходить к использованному фейерверку можно только через 10 минут после последнего залпа.

Остальные правила должны быть представлены производителем в зависимости от вида пиротехники и её класса опасности.

Категорически запрещено разбирать или изменять конструкцию пиротехнических изделий даже после использования.

Какие классы опасности существуют и чем каждый примечателен?

Всего их пять:

I класс — пиротехнические изделия, у которых радиус опасной зоны не превышает полуметра. Например, бенгальские огни, хлопушки и фонтаны холодного огня.

II класс — виды фейерверков с радиусом опасного действия до пяти метров, к которым принято относить различные наземные фейерверки и петарды.

III класс — пиротехнические изделия, радиус опасной зоны которых может достигать 30 метров. К примеру — ракеты, фестивальные шары и различные салютные батареи. По правилам использования запуск возможен только на улице на открытом пространстве.

К последним двум — IV и V классам — относят профессиональную пиротехнику, для запуска которой необходимы специальная подготовка и лицензия.

Специалисты рекомендуют заранее закупить небольшой автомобильный огнетушитель, который в случае возгорания поможет потушить огонь на расстоянии.