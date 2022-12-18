Жителям Ленобласти напомнили, как правильно пользоваться фейерверками и бенгальскими огнями

Фейерверки, бенгальские огни, хлопушки не только являются символами Нового года, но и считаются взрывоопасными изделиями. В ГУ МЧС России по Ленобласти напомнили, как правильно ими пользоваться.

В памятке говорится, что основу фейерверков и других подобных новогодних изделий составляют пиротехнические составы — смеси горючих веществ и окислителей. Они могут легко воспламеняться и привести к пожару.

В связи с этим жителям Ленобласти напоминают, что нельзя пользоваться пиротехникой в помещениях, зданиях, а также на крышах, балконах и лоджиях. Также это запрещено на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередачи и даже на площадках при проведении торжественных мероприятий.

Нельзя использовать фейерверки, хлопушки и другие огни с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия.

Соблюдение этих правил позволит избежать неприятностей на праздниках, заключили в ГУ МЧС.