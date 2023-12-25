Работников фастфуда обязали проходить ежедневные медосмотры перед началом работы — СМИ

Главная причина новых мер — рост заболеваемости респираторными вирусами среди населения.

Как утверждает Mash, в заведениях общепита по всей стране для сотрудников вводятся обязательные ежедневные медосмотры. В частности, работников фастфуда проверяют на наличие инфекционных и кожных заболеваний.

«Все это — из-за массовых заболеваний ОРВИ, гриппом и слабыми штаммами коронавируса. Новая мера коснулась всех, кто причастен к кухне, готовке и в целом контактирует с продуктами», — пишет редакция.

Официальных комментариев от профильных ведомств по данному поводу пока не поступало.