В Роспотребнадзоре рассказали, как будут работать детские лагеря Ленобласти на новогодних праздниках

Некоторые лагеря начнут принимать детей уже до наступления Нового года.
Как заявила глава Роспотребнадзора Ленинградской области Ольга Историк, в регионе начинают работу детские лагеря. На данный момент 33 учреждения уже подали соответствующие уведомления в ведомство.
33 учреждения подали уведомление о начале работ в зимний период, и контроль за всеми этими учреждениями мы уже осуществляем. Опять-таки это те же самые профилактические визиты, — цитирует главу ведомства «Онлайн47».
Также указывается, что некоторые лагеря начнут принимать детей до новогодних праздников.
Есть детские лагеря, когда заезд будут зачислен до Нового года, и некоторые детские лагеря начинают свою работу после Нового года. Буквально со 2 января на неделю они также будут принимать детей, — добавила Историк.
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