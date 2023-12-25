В Роспотребнадзоре рассказали, как будут работать детские лагеря Ленобласти на новогодних праздниках

Некоторые лагеря начнут принимать детей уже до наступления Нового года.

Как заявила глава Роспотребнадзора Ленинградской области Ольга Историк, в регионе начинают работу детские лагеря. На данный момент 33 учреждения уже подали соответствующие уведомления в ведомство.

33 учреждения подали уведомление о начале работ в зимний период, и контроль за всеми этими учреждениями мы уже осуществляем. Опять-таки это те же самые профилактические визиты, — цитирует главу ведомства «Онлайн47».

Также указывается, что некоторые лагеря начнут принимать детей до новогодних праздников.

Есть детские лагеря, когда заезд будут зачислен до Нового года, и некоторые детские лагеря начинают свою работу после Нового года. Буквально со 2 января на неделю они также будут принимать детей, — добавила Историк.