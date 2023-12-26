Некоторые россияне досрочно получат пенсии и пособия за январь. Когда и кому их начислят?

Как сообщает Соцфонд, выплаты за декабрь 2023 года будут начислены не позднее 28 декабря.

Будут перечислены детские выплаты, меры социальной поддержки населения, выплаты лицам, подвергшимся воздействию радиации, военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение СФР, ежемесячная выплата из средств материнского (капитала.

Россияне также получат ЕДВ (ежемесячная денежная выплата), ДМО (дополнительное материальное обеспечение), ДСО (добровольное социальное обеспечение), ДЕМО (дополнительное ежемесячное материальное обеспечение), а также выплаты на уход за январь 2024 года.

Пособия, пенсии и выплаты, которые доставляются почтовыми отделениями связи, будут осуществляться с 3 по 24 января 2024 года согласно графику работы отделений.