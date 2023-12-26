Вор украл у соседа яйца, колбасу и мешок картошки в Лодейном Поле. Именно клубни и помогли раскрыть это преступление века

Вынесен обвинительный приговор 25-летнему жителю Лодейного Поля, который украл у соседа майонез, кетчуп, упаковку яиц, колбасу, сыр и 35-килограммовую сетку картофеля.

Следствие установило, что 23 октября молодой человек выпивал дома и проголодался. Работы у него не было, денег тоже, и он вспомнил о своем знакомом, у которого «всегда есть еда».

Надеялся, что хозяина нет дома – так и получилось. Сломал навесной замок на двери и опустошил холодильник. На суде молодой человек рассказал, что сетка с картошкой оказалась порвана, пока он нес ее, клубни постепенно высыпались и показывали путь к его дому от места преступления.

Съесть успел почти все, кроме кетчупа и картошки. Вину признал полностью. Суд назначил ему 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.