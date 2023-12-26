Рецидивист ударом ножа отправил знакомого в кому и реанимацию в Волосовском районе

Автор: Сергей Агутин
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За нападение с ножом на 59-летнего знакомого 25 декабря задержан 51-летний житель деревни Большой Сабск Волосовского района, ранее судимый пять раз.  

Преступление было совершено 23 декабря около 10:30. Скорую помощь и полицию вызвали в частный дом на улице Курсантов Кировцев. Пострадавшего в состоянии комы поместили в реанимацию с колото-резаной раной шеи.

Известно, что подозреваемый ранее судим за нарушение технического режима, два грабежа, разбой с изнасилованием и пьяную езду.

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09.12.2023 1289
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