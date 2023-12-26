Россиян предупредили об опасности старых гирлянд

В МЧС советуют не использовать старые светящиеся украшения для декора дома.

Как заявил замруководителя управления МЧС по Крыму Игорь Скуртул, у любой гирлянды есть свой ограниченный срок службы. Обычно он составляет до пяти лет. После использовать украшения уже очень опасно.

Средний срок эксплуатации гирлянд около пяти лет. По практике, обычно в коробочку свернули — и сколько лет этой гирлянде, никто не знает. Поэтому обязательно нужно обращать особое внимание на целостность всех соединений, готовность гирлянды длительно выполнять свою функцию, — цитирует его РИА Новости.

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