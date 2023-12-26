Жителям Ленобласти напомнили о правилах безопасного оформления дома к Новому году

В региональном МЧС рассказали, о чем важно помнить при украшении дома к новогодним праздникам.

Так, в ведомстве настоятельно просят жителей Ленобласти не украшать свечами новогоднюю ель. Это гарантированно приведет к возгоранию. Также не рекомендуется при оформлении дерева использовать вместе с гирляндами потенциально горючие материалы. Например, вату и бумажный декор.

Кроме того, в МЧС предупреждают, что зажигать бенгальские огни и хлопушки рядом с елкой очень опасно. Дерево может вспыхнуть моментально.

Прежде чем уйти из дома или лечь спать, обязательно вырубайте гирлянды.

Также в МЧС ранее рассказали, почему нельзя использовать для украшения дома старые гирлянды.