Шойгу: главная цель СВО в 2023 году достигнута

Как заявил министр обороны РФ, перед российскими военнослужащими в этом году стояла цель сорвать контрнаступление Украины. Эту задачу ВС РФ выполнили блестяще.
Об этом Сергей Шойгу заявил на итоговом селекторном совещании 26 декабря.
Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление Вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена, — цитирует Шойгу РИА Новости.
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