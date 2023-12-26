Шойгу: главная цель СВО в 2023 году достигнута

Автор: Анастасия Щербакова
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Как заявил министр обороны РФ, перед российскими военнослужащими в этом году стояла цель сорвать контрнаступление Украины. Эту задачу ВС РФ выполнили блестяще. 

Об этом Сергей Шойгу заявил на итоговом селекторном совещании 26 декабря.

Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление Вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена, — цитирует Шойгу РИА Новости.
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26.12.2023 53
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