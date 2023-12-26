Диетологи назвали жирные продукты, помогающие худеть

Специалисты советуют включать в диету при похудении орехи, авокадо и еще восемь полезных продуктов.

Специалисты по правильному питанию назвали 10 самых полезных жирных продуктов, которые способствуют снижению веса.

Первую строчку рейтинга заняло авокадо – он насыщает организм, улучшает метаболизм и препятствует набору лишних килограммов. Вслед за ним идут различные орехи и оливковое масло. Эти продукты также обладают ценными диетическими свойствами.

Далее расположились жирные сорта рыбы, тёмный шоколад и сыр. Они являются источниками витаминов, минералов, качественного белка – всего того, что необходимо для здорового похудения.

Замыкают десятку лучших жиросодержащих продуктов для снижения веса семечки, яйца, гранола и жирный йогурт. Однако при их употреблении также важно соблюдать чувство меры, пишет Еatthis.