В Россию вернулись товары еще одного крупного иностранного бренда

В частности, на прилавках детских магазинов стали появляться куклы известного американского бренда Bratz.
Как пишет Mash, знаменитые куклы снова начали продавать в России благодаря новому дистрибьютору. При этом бренд, выпускающий Bratz, не объявляла о своих планах покидать российский рынок. Поставки игрушек были парализованы из-за проблем с логистикой.
За поставки игрушек отныне отвечает новая организация. Руководство уже заключило официальный контракт с MGA Entertainment и доставило в страну первые партии, — выяснила редакция.
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