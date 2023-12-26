ФАС нашла еще несколько предприятий, завышавших цены на яйца до 40%

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В общей сложности под подозрение попали 12 птицефабрик в разных регионах страны.

Федеральная антимонопольная служба приводит промежуточные итоги работы по поиску предприятий, необоснованно завышавших цены на куриные яйца. Всего таких найдено уже 12 в четырех регионах России.

Самое большое искусственное завышение стоимости продовольствия — у одной из птицефабрик Кемеровской области —  здесь подорожание составило от 31 до 40 процентов, передает РИА Новости.

Также ФАС проводит проверку в отношении предприятий в Донецкой, Воронежской и Ивановской областях.

Вам будет интересно
ФАС нашла еще несколько предприятий, завышавших цены на яйца до 40% фас, Куриные яйца
Глава Центробанка объяснила, почему подскочили цены на яйца
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца не только инфляцией, но и высоким спросом. Она напомнила ситуацию в...
25.12.2023 73
Автор