ФАС нашла еще несколько предприятий, завышавших цены на яйца до 40%

В общей сложности под подозрение попали 12 птицефабрик в разных регионах страны.

Федеральная антимонопольная служба приводит промежуточные итоги работы по поиску предприятий, необоснованно завышавших цены на куриные яйца. Всего таких найдено уже 12 в четырех регионах России.

Самое большое искусственное завышение стоимости продовольствия — у одной из птицефабрик Кемеровской области — здесь подорожание составило от 31 до 40 процентов, передает РИА Новости.

Также ФАС проводит проверку в отношении предприятий в Донецкой, Воронежской и Ивановской областях.