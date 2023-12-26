ФАС нашла еще несколько предприятий, завышавших цены на яйца до 40%

В общей сложности под подозрение попали 12 птицефабрик в разных регионах страны.
Федеральная антимонопольная служба приводит промежуточные итоги работы по поиску предприятий, необоснованно завышавших цены на куриные яйца. Всего таких найдено уже 12 в четырех регионах России.
Самое большое искусственное завышение стоимости продовольствия — у одной из птицефабрик Кемеровской области — здесь подорожание составило от 31 до 40 процентов, передает РИА Новости.
Также ФАС проводит проверку в отношении предприятий в Донецкой, Воронежской и Ивановской областях.
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25.12.2023 73