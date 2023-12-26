Данилюк: жизнь Ленинградской области в соцсетях освещают более 1700 официальных пабликов

В Ленинградской области прошёл Форум «Госпаблики47», посвящённый развитию официальных сообществ региональных органов власти в социальных сетях.

По словам вице-губернатора Анны Данилюк, сегодня в регионе насчитывается более 1700 государственных пабликов с общей аудиторией 2,4 миллиона пользователей.

Анна Данилюк поблагодарила администраторов сообществ за слаженную работу по формированию объективного информационного поля в Интернете.

Очень приятно видеть такое большое количество специалистов, которые круглосуточно и на системной основе трудятся на благо нашего родного региона. Вы стремитесь к стабилизации информационного фона, транслируете достоверные сведения до жителей, — поблагодарила Анна Данилюк.