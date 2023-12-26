В Ленобласти двое молодых людей, сдававших в аренду несуществующие квартиры, предстанут перед судом

Деятельность преступного дуэта была пресечена еще летом 2022 года.
Всеволожский горсуд Ленобласти скоро рассмотрит обвинительное заключение по делу о фиктивной сдаче жилья двумя местными жителями.
Молодые люди из деревни Агалатово обманывали россиян, размещая на популярных сайтах объявления о сдаче чужих квартир в аренду, требуя у потенциальных жертв предоплату.
При обысках изъяты 10 банковских карт, 26 мобильных телефонов 23 сим-карты, 2 ноутбука, 3 планшета, флеш-карта и модем. В настоящее время уголовное дело по части 4 ст. 159 УК РФ с утверждённым обвинительным заключением направлено во Всеволожский горсуд Ленобласти, — передает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
Всего аферистам вменяют 138 эпизодов мошенничества.
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