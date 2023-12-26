Ленинградец, задолжавший приятелю из Луганска в 2017-м году полмиллиона, попал в федеральный розыск

53-летнему жителю Всеволожского района напомнили, как он почти семь лет назад взял крупную сумму денег и пропал.
Житель деревни Осельки был объявлен в федеральный розыск по факту мошенничества. Мужчина еще в 2017 году взял в долг у приятеля в Луганске 500 тысяч рублей под расписку, однако деньги так и не вернул.
Как передает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти, сейчас аферист находится в отделении полиции. О поиске подозреваемого сообщено инициатору поиска.
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25.12.2023 58