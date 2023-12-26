65 семей в Ломоносовском районе расселили из аварийного жилья

В 47-м регионе продолжается активная реализация программы расселения аварийного жилья.

В поселке с говорящим названием Новоселье 65 семей получили ключи от новеньких квартир. Дом был построен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по программе расселения аварийного жилья. Об этом 26 декабря сообщают в Комитете по строительству Ленинградской области.

Как отметил глава региона Александр Дрозденко, данная программа в Ленобласти реализуется в приоритетном порядке.

Ленобласть расселила больше половины жилья, признанного аварийным до 2017 года, — за 3 года 8,3 тысячи человек получили хорошие обустроенные квартиры. Для этого построили 20 новых многоквартирных домов, которые не просто помогают улучшить жизнь людям, а становятся локомотивами развития территорий в удаленных от агломерации районах», — заявил губернатор.