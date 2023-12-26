С такой инициативой выступили в Госдуме.

В Государственной Думе обсуждается возможность введения акцизов на медицинский спирт. Об этом заявил глава комитета по экономической политике Максим Топилин.

Медицинский спирт сейчас не облагается акцизом. В этой связи лекарства, которые изготавливаются из него, относительно дешевые. Вопрос в том, как ввести акциз на медицинский спирт, но так, чтобы лекарства ни в коем случае не подорожали, — цитирует парламентария «Дума ТВ».