Россиянам рассказали, сколько налогов можно вернуть в 2024 году

Со следующего года увеличивается размер расходов, которые можно учесть при исчислении НДФЛ в рамках социального налогового вычета.

В интервью агентству «Прайм» юрист Елена Килинкарова рассказала, какую сумму и за что можно будет вернуть.

При исчислении НДФЛ можно вернуть часть расходов на обучение, фитнес и лечение, но в определенных пределах. С 2024 года совокупный размер учитываемых социальных налоговых вычетов вырастет со 120 до 150 тысяч рублей. Следовательно, в следующем году можно будет вернуть максимум 13% от 150 тысяч в год, то есть 19 500 рублей, подсчитала специалист.

С нового года размер вычета на обучение детей и подопечных также повысится — с 50 до 110 тысяч рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя). Таким образом, можно будет вернуть до 14 300 рублей, подчеркнула Елена Килинкарова.

При этом порядок получения вычетов сохранится — через подачу налоговой декларации по НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства налогоплательщика по окончании года. Необходимо приложить копии документов, подтверждающие право на вычет.

Вам будет интересно Александр Дрозденко рассказал о главных достижениях Ленобласти за 2023 год Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в рамках выставки «Россия» на ВДНХ в Москве рассказал о достижениях региона за 2023 год. В... 24.12.2023 135

Также появится возможность получить в упрощенном порядке наиболее востребованные социальные налоговые вычеты — через личный кабинет налогоплательщика. В 2024 году многие организации будут предоставлять соответствующую информацию в электронной форме при наличии технической возможности.