Александр Дрозденко рассказал о главных достижениях Ленобласти за 2023 год

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в рамках выставки «Россия» на ВДНХ в Москве рассказал о достижениях региона за 2023 год. В субботу, 23 декабря, на выставке прошел День 47 региона.

Online47 собрал основные тезисы из выступления Александра Дрозденко:

Инвестиционный портфель Ленобласти в 2023 году вырос на 645 млрд и достиг 6,2 трлн рублей, став самым большим в России;

По итогам 2023 года индекс промышленного производства вырос на 8%;

В регионе создано более 11 тысяч новых рабочих мест за последние пять лет;

В Ленобласти действует самый большой универсальный порт на Балтике — Усть-Луга, второй по грузообороту среди всех портов России с показателем 120 млн тонн;

В области при поддержке президента России в 2023 году введен в строй жизнеобеспечивающий мост через реку Свирь;

Ленобласть входит в топ-10 регионов с самым низким уровнем бедности — 7%. Финансирование, выделенное регионом на социальную защиту, за пять лет увеличилось более чем в два раза;

47 регион стал лидером по вводу нового жилья в расчете на 1000 человек;

А также лидером по надоям молока, производству яиц, салата и зелени;

Ленобласть занимает третье место среди российских регионов по выращиванию форели и цветов;

С 2017 года в Ленобласти благодаря поддержке президента, федеральным и региональным программам построено и введено в эксплуатацию 102 детских сада и 33 новых школы;

В Ленобласти действуют 63 региональные меры поддержки участников СВО и членов их семей, в том числе 17 – прямых выплат, 44 – для членов семей;

По президентскому нацпроекту в регионе за шесть лет благоустроено 949 общественных и дворовых территорий;

Туристический поток за пять лет увеличился вдвое, достигнув 6 млн человек.