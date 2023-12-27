Ленинградская область оказалась в числе «невозмутимых» субъектов страны: среднее арифметическое значение суммарного индекса тревожности здесь ниже по сравнению с другими регионами.

Рейтинг по итогам 2023 года составлен в рамках исследования «Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС». Специалисты выявляли уровень беспокойства россиян, анализируя СМИ и социальные медиа.

Ленинградская область с показателем в 17,51 баллов заняла 68 место, оказавшись в числе менее восприимчивых к тревожностям субъектов РФ.

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Санкт-Петербург, наоборот, оказался в числе «встревоженных» регионов, где наиболее остро реагируют на любые потенциально тревожные события.