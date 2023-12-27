Неизвестный спилил елку на детской площадке в Петербурге – видео

В Петербурге неизвестный спилил растущую на детской площадке у дома на улице Доблести ель.

И после неспешно скрылся из вида камеры видеонаблюдения.

Видео: 78.ru

Местные жители рассказали 78.ru, что возраст ели около 13 лет. К празднику соседи собирались украсить дерево, но немного не успели.

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Напомним, сезон елочных базаров в Петербурге стартовал 20 декабря. Хвойные деревья можно купить по 63 адресам.