В Ленобласти охотникам выплатили более миллиона рублей за 50 добытых волков

В Ленинградской области охотники получили 1,25 млн рублей за 50 добытых волков.

С ноября этого года выплаты ведет комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона.

Напомним, за каждого добытого волка комитет платит 25 тысяч рублей. Чтобы получить вознаграждение, охотникам требуется добыть хищника, тщательно зафиксировать добычу на фото и видео, вызвать инспектора и заполнить ряд документов.

В следующем году сумма, предназначенная на эти цели, увеличится до 5 млн рублей.