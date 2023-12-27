В Ленобласти охотникам выплатили более миллиона рублей за 50 добытых волков

В Ленинградской области охотники получили 1,25 млн рублей за 50 добытых волков.
С ноября этого года выплаты ведет комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона.
Напомним, за каждого добытого волка комитет платит 25 тысяч рублей. Чтобы получить вознаграждение, охотникам требуется добыть хищника, тщательно зафиксировать добычу на фото и видео, вызвать инспектора и заполнить ряд документов.
В следующем году сумма, предназначенная на эти цели, увеличится до 5 млн рублей.
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20.12.2023 334