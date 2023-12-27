Спасатели вывели из леса у Войбокало заблудившуюся семью с младенцем

Во вторник, 26 декабря, в экстренные службы поступило сообщение, что в лесу в районе деревни Войбокало Кировского района Ленобласти заблудилась семья с маленьким ребенком.

По предварительным данным, семья с девятимесячным ребенком зашли в лес в районе нефтепровода у Мурманского шоссе. От дороги они отошли метров на 200 и искали новогоднюю елку, но обратно вернуться той де тропой не смогли.

На их поиски отправилась дежурная смена из Шлиссельбурга. Через полчаса после звонка в 112 людей вывели из леса и проводили к машине. Помощь врачей им не потребовалась.