Спасатели вывели из леса у Войбокало заблудившуюся семью с младенцем

Во вторник, 26 декабря, в экстренные службы поступило сообщение, что в лесу в районе деревни Войбокало Кировского района Ленобласти заблудилась семья с маленьким ребенком.
По предварительным данным, семья с девятимесячным ребенком зашли в лес в районе нефтепровода у Мурманского шоссе. От дороги они отошли метров на 200 и искали новогоднюю елку, но обратно вернуться той де тропой не смогли.
На их поиски отправилась дежурная смена из Шлиссельбурга. Через полчаса после звонка в 112 людей вывели из леса и проводили к машине. Помощь врачей им не потребовалась.
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20.12.2023 154