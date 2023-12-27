В Новоселье для переселенцев из аварийного жилья построили 4-этажный дом

В поселке Новоселье 65 семей переезжают в новый дом на улице Балтийской, возведенный в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В квартирах выполнили чистовую отделку «под ключ», установили необходимую технику, включая электроплиты. Во дворе обустроили парковочные места, спортивные и игровые площадки.

«Ленобласть расселила больше половины жилья, признанного аварийным до 2017 года, — за 3 года 8,3 тысячи человек получили хорошие обустроенные квартиры. Для этого построили 20 новых многоквартирных домов, которые не просто помогают улучшить жизнь людям, а становятся локомотивами развития территорий в удаленных от агломерации районах», — отметил Александр Дрозденко.

Отметим, что в 2023 году по программе расселения планируется предоставить жилье почти четырем тысячам ленинградцев. Новые многоквартирные дома появятся в Подпорожье, Луге, Шлиссельбурге, Волхове, Каменногорске и Сясьстрое. Всего до 2025 года планируется расселить 1059 аварийных домов, общей площадью 235 151,05 кв., где проживает около 15 тысяч человек. Почти 3 тысячи жителей Ленобласти переехали из аварийного жилья в новые квартиры в 2022 году.

Как уже ранее писал ivbg.ru, всю актуальную информацию о реализации программы переселения можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. С реестром аварийных домов, попавших под расселение до 2025 года, можно ознакомиться здесь.