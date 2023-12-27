Житель Тихвина задержан за изнасилование девочки-подростка

В полицию 26 декабря обратилась 41-летняя жительница Тихвина. Неизвестный изнасиловал ее 17-летнюю дочь в период с 20 по 22 декабря 2023 года.

Злоумышленник также растлевал пострадавшую 25 декабря с 14:00 до 20:00. Преступления совершались в квартире дома на улице Машиностроителей.

Подозреваемого задержали – им оказался 30-летний уроженец Республики Дагестан, проживающий в Тихвине. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Ведется следствие.