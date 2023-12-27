Глава Запорожской области прогнозирует завершение СВО к лету 2024 года: «Украинский фронт рухнет»

Как заявил Балицкий, этому уже есть «все предпосылки».
Глава Запорожской области Евгений Балицкий не исключает, что военная спецоперация России на Украине будет завершена весной-летом следующего года. Слова политика приводит РИА Новости 27 декабря.
Я уверен в том, что спецоперация закончится в следующем году. Скорее всего, что закончится она где-то в конце весны — в начале лета, потому как сам являюсь военным… могу сказать из того, что я понимаю в этом всем происходящем, фронт должен, и я бы в этом очень хотел быть уверенным, что фронт рухнет украинский
Вам будет интересно
Большая часть мобилизованных граждан состоят в браке, имеют детей и до получения повестки были трудоустроены. Министерство обороны РФ представило так называемый...
27.12.2023 30