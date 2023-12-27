В Минобороны представили социальный портрет мобилизованного россиянина

Большая часть мобилизованных граждан состоят в браке, имеют детей и до получения повестки были трудоустроены.

Министерство обороны РФ представило так называемый социальный портрет мобилизованного гражданина.

Как правило, это мужчина, возраст которого составляет в среднем 35 лет. Большинство мобилизованных имеют среднее или среднее специальное образование и ранее проходили военную службу по призыву (96,4%). Высшее образование имеется у 7% мобилизованных граждан.

В оборонном ведомстве отметили, что в рамках частичной мобилизации были призваны 302 503 человека из 1430 муниципальных образований. При этом больше 33 тысяч человек явились в военкоматы самостоятельно без повестки.

57% мобилизованных состоят в браке, а 56,3% еще и имеют детей. У трети поступивших на службу граждан имеется один ребенок в семье.

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Данные приводит РБК.