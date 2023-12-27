Ольга Занко вошла в топ-3 федеральных депутатов по итогам народного голосования

Депутат от Ленинградской области Ольга Занко подготовила отчет о своей работе в течение осенней сессии. Активная деятельность парламентария обеспечила ей 24-е место в рейтинге качества и работы среди 450 депутатов Госдумы, а также третье место по итогам народного голосования.

Как поделилась Ольга Занко с редакцией Ivbg.ru, приоритетными задачами этого периода для депутата стали помощь участникам СВО и их семьям, развитие законодательства в сфере НКО, а также сохранение исторической памяти.

Как координатор Ленинградской области в Рабочей группе по вопросам СВО, созданной по распоряжению президента России Владимира Путина, за этот год Ольга Занко помогла более 200 участникам СВО и членам их семей. Поддержка нужна была разная: от оформления документов и юридической консультации до бытовой помощи и досуга для детей.

Депутат также выступила соавтором 33 поправок в бюджет России на 2024 год. Они направлены на комплексное развитие села, поддержку фермеров, закупку лекарств для сердечников, детский отдых и оздоровление, модернизацию колледжей, обучение старшеклассников и студентов колледжей современным языкам программирования и другие важные направления.

Среди важных законов, разработанных Ольгой Занко, стали закон о расширении прав и возможностей для добровольчества, закон об изменении состава учредителей НКО, подготовленный во исполнение поручения Президента России В.В. Путина. Также по инициативе Занко был принят закон о необязательном использовании печати для НКО. Такое право получили более 200 000 НКО России.

При этом депутат не забывала и о родной Ленинградской области. Ольга Занко защищала интересы жителей 47-го региона на федеральном уровне.

Так, депутат добилась возрождения Всероссийской награды имени защитника Ленинграда, знаменитого волховского лесничего Петра Антипова. Инициатива была поддержана Рослесхозом, и создана рабочая группа по возрождению награды. В настоящий момент готов проект приказа о новой ведомственной награде.

Также при содействии депутата принято Постановление Правительства России, благодаря которому теперь при назначении Единого пособия не будут учитываться подработки несовершеннолетних. Не будут учитываться и выплаты за звание «Мать героиня» и при награждении орденом и медалью ордена «Родительская слава». Этот вопрос озвучили в ходе мониторинга и обсуждения проблем трудоустройства несовершеннолетних в Ленобласти.

По просьбе областных НКО вместе с Министерством экономического развития РФ был разработан законопроект, отменяющий от уплаты НДФЛ тех, кто получил региональные и местные гранты. При этом не важно, в какой форме они были получены: в денежной или натуральной.