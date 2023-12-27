В Подпорожье готовы к сдаче еще 135 квартир в рамках программы расселения аварийного жилья

Новый дом будет введен в эксплуатацию раньше срока.

В Подпорожье достроена последняя очередь жилого комплекса. В ближайшем будущем ключи от новеньких квартир получат более 300 семей в рамках программы расселения аварийного жилья.

Сегодня ввели в эксплуатацию последний дом, построенный Правительством Ленинградской области в рамках уже следующего этапа программы расселения. Поздравляю строителей, которые успешно завершили свою работу, и более чем 300 семей новоселов. Благодарю местные власти за качественно выстроенную работу с заказчиком и подрядчиком», — заявил зампредседателя правительства Ленобласти Евгений Барановский.