В Подпорожье готовы к сдаче еще 135 квартир в рамках программы расселения аварийного жилья

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Новый дом будет введен в эксплуатацию раньше срока.

В Подпорожье достроена последняя очередь жилого комплекса. В ближайшем будущем ключи от новеньких квартир получат более 300 семей в рамках программы расселения аварийного жилья.

Сегодня ввели в эксплуатацию последний дом, построенный Правительством Ленинградской области в рамках уже следующего этапа программы расселения. Поздравляю строителей, которые успешно завершили свою работу, и более чем 300 семей новоселов. Благодарю местные власти за качественно выстроенную работу с заказчиком и подрядчиком», — заявил зампредседателя правительства Ленобласти Евгений Барановский.
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