В Великобритании восхитились внедорожником Lada Niva: там ее продают в 1,5 раза дороже

Британский автоэксперт назвал российский внедорожник «ультра-крутым» автомобилем, который может составить конкуренцию некоторым моделям японских автогигантов.

Так, Lada Niva 2021 года выпуска оказалась в продаже в Великобритании, что стало одним из самых обсуждаемых событий среди автолюбителей.

На солидных автомобильных порталах Британии отечественному автомобилю посвящено уже довольно много материалов. Эксперты хвалят отличную проходимость машины и неплохое оснащение с точки зрения комфорта. В представленном британцам внедорожнике установлен кондиционер и даже подогревы сидений.

К слову, продают российский автомобиль там сейчас в полтора раза дороже, чем у нас, — почти за 22 тысячи фунтов стерлингов или 2,5 миллиона рублей.

Это может показаться дорогим для внедорожника 1970-х годов, но мы думаем, что у него есть потенциал заявить о себе, возможно, таким же образом, как у Suzuki Jimny или Fiat Panda 4×4, — пишет автор крупного британского автомобильного портала.

Разумеется, тезис про 1970 год довольно громкий. Niva уже давно производится на обновлённой платформе и получила множество современных технологий.