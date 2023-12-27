В Великобритании восхитились внедорожником Lada Niva: там ее продают в 1,5 раза дороже

Британский автоэксперт назвал российский внедорожник «ультра-крутым» автомобилем, который может составить конкуренцию некоторым моделям японских автогигантов.
Так, Lada Niva 2021 года выпуска оказалась в продаже в Великобритании, что стало одним из самых обсуждаемых событий среди автолюбителей.
На солидных автомобильных порталах Британии отечественному автомобилю посвящено уже довольно много материалов. Эксперты хвалят отличную проходимость машины и неплохое оснащение с точки зрения комфорта. В представленном британцам внедорожнике установлен кондиционер и даже подогревы сидений.
К слову, продают российский автомобиль там сейчас в полтора раза дороже, чем у нас, — почти за 22 тысячи фунтов стерлингов или 2,5 миллиона рублей.
Разумеется, тезис про 1970 год довольно громкий. Niva уже давно производится на обновлённой платформе и получила множество современных технологий.