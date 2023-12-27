В «Автостате» назвали среднюю цену на поддержанные машины в России

Подорожание б/у автомобилей за год оказалось астрономическим.

Как рассказали в «Автостате», средняя стоимость подержанного автомобиля в России сейчас составляет 1 млн 625,2 тыс. рублей. За год показатель вырос на 22,7% или 300,3 тысячи рублей.

о сравнению с ноябрем автомобили с пробегом в нашей стране стали дороже в среднем на 2,6%. При этом в деньгах их удорожание за месяц составило 41,7 тыс. рублей, — рассказали в агентстве.

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