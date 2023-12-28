ЦБ назвал самые популярные фразы телефонных мошенников

Центробанк привел наиболее популярные фразы телефонных мошенников.

Мошенники часто меняют сценарий обмана, но есть фразы, которые выдают их. ЦБ собрал часто используемые:

«Оформлена заявка на кредит». Центробанк рекомендует класть трубку, если заявка на кредит не была отправлена;

Центробанк рекомендует класть трубку, если заявка на кредит не была отправлена; «Сотрудник Центробанка». Работники ЦБ не связываются с физлицами для совершения банковских операций;

Работники ЦБ не связываются с физлицами для совершения банковских операций; «Специальный и безопасный счет». Мошенники предлагают перевести средства на некий «специальный счет» для сохранности, однако таких не существует, отмечает ЦБ;

Мошенники предлагают перевести средства на некий «специальный счет» для сохранности, однако таких не существует, отмечает ЦБ; «Идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию». Сотрудники правоохранительных органов не проводят процессуальные действия по телефону и не предлагают поучаствовать в задержании мошенников;

Сотрудники правоохранительных органов не проводят процессуальные действия по телефону и не предлагают поучаствовать в задержании мошенников; «Ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция». Банки, отмечает ЦБ, могут приостанавливать такие операции без участия клиента;

Банки, отмечает ЦБ, могут приостанавливать такие операции без участия клиента; «Истекает срок действия сим-карты». У сим-карты мобильного оператора, отметил ЦБ, нет срока годности;

У сим-карты мобильного оператора, отметил ЦБ, нет срока годности; «Продиктуйте код из СМС-сообщения». Код — аналог собственноручной подписи, его нельзя пересылать или сообщать;

Код — аналог собственноручной подписи, его нельзя пересылать или сообщать; «Вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка». Мошенник в таком случае будет интересоваться данными карты или кодом из СМС.

Центрбанк предупреждает, если с вами заговорили о деньгах и счетах, то немедленно завершить беседу, а затем самостоятельно позвонить на официальный номер организации или на горячую линию.