ЦБ назвал самые популярные фразы телефонных мошенников

Центробанк привел наиболее популярные фразы телефонных мошенников.
Мошенники часто меняют сценарий обмана, но есть фразы, которые выдают их. ЦБ собрал часто используемые:
- «Оформлена заявка на кредит». Центробанк рекомендует класть трубку, если заявка на кредит не была отправлена;
- «Сотрудник Центробанка». Работники ЦБ не связываются с физлицами для совершения банковских операций;
- «Специальный и безопасный счет». Мошенники предлагают перевести средства на некий «специальный счет» для сохранности, однако таких не существует, отмечает ЦБ;
- «Идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию». Сотрудники правоохранительных органов не проводят процессуальные действия по телефону и не предлагают поучаствовать в задержании мошенников;
- «Ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция». Банки, отмечает ЦБ, могут приостанавливать такие операции без участия клиента;
- «Истекает срок действия сим-карты». У сим-карты мобильного оператора, отметил ЦБ, нет срока годности;
- «Продиктуйте код из СМС-сообщения». Код — аналог собственноручной подписи, его нельзя пересылать или сообщать;
- «Вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка». Мошенник в таком случае будет интересоваться данными карты или кодом из СМС.
Центрбанк предупреждает, если с вами заговорили о деньгах и счетах, то немедленно завершить беседу, а затем самостоятельно позвонить на официальный номер организации или на горячую линию.
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25.12.2023 123