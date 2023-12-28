В Петербурге ввели в эксплуатацию последний проблемный ЖК

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию четвертого корпуса жилого комплекса «ЛомоносовЪ» в Петродворцовом районе Петербурга — последнего дома из реестра проблемных объектов.

По информации пресс-службы Смольного, с этого момента проблема обманутых дольщиков в Петербурге считается окончательно решенной.

«С 2019 года мы ввели в эксплуатацию около 60 проблемных домов на 17,754 тыс. квартир. В этом году сданы последние 5 жилых домов. Сегодня можно сказать, что проблема обманутых дольщиков решена окончательно», — отметил губернатор города Александр Беглов.

Отметим, возводивший ЖК «ЛомоносовЪ» застройщик ООО «Петрострой» был признан банкротом в июле 2022 года. Тогда власти города передали право достроить ЖК другому застройщику, предоставив ему два участка в аренду без торгов. Таким образом, первый корпус на 293 квартиры был сдан в апреле 2019 года, второй на 423 квартиры – в декабре 2021 года, третий на 486 квартир – в августе 2023 года, а в последний на 559 квартир – в декабре 2023 года.