Подросток из Мурино «заминировал» свой техникум

Проживающий в Мурино 17-летний студент техникума энергомашиностроения и металлообработки «заминировал» свое образовательное учреждение 27 декабря, отправив одногруппникам сообщения с угрозами в месседжере.

Подросток утверждал, что 28 декабря «в техникуме произойдет взрыв, и все студенты погибнут». Он также просил передать угрозы всем преподавателям. Сотрудник техникума обратился в полицию.

Образовательное учреждение на улице Жукова в Санкт-Петербурге осмотрели. Взрывчатых веществ не обнаружено. Эвакуация не проводилась. Подростка госпитализировали в психиатрический стационар.