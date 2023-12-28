Электричка насмерть сбила лося во Всеволожском районе

Трагедия произошла ночью 28 декабря на перегоне Кирпичный завод-Петрокрепость во Всеволожском районе Ленобласти.
Как сообщили в пресс-службе СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте, электричка сообщением «Санкт-Петербург-Петрокрепость» сбила лося. По предварительным данным, животное вышло на железнодорожные пути перед близко идущим составом.
Лось погиб. Проводится проверка.
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28.12.2023 65