Электричка насмерть сбила лося во Всеволожском районе

Автор: Гузель Галимова
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Трагедия произошла ночью 28 декабря на перегоне Кирпичный завод-Петрокрепость во Всеволожском районе Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе СПб-Финляндского ЛО МВД России на транспорте, электричка сообщением «Санкт-Петербург-Петрокрепость» сбила лося. По предварительным данным, животное вышло на железнодорожные пути перед близко идущим составом.

Лось погиб. Проводится проверка.

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28.12.2023 65
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