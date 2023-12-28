Соцфонд представил график работы отделений в новогодние праздники

Прием граждан в праздничную пору будет осуществляться только в один день.

Социальный фонд РФ опубликовал график работы в новогодние праздники. Так, с 30 декабря по 4 января клиентские службы организации работать не будут.

С 4 января отделения будут принимать клиентов с 9 до 16 часов. В последующие дни, с 5 по 8 числа месяца прием также не будет вестись.

С 9 января Соцфонд будет работать в прежнем графике. В организации напомнили, что россияне могут получить все услуги ведомства на портале Госуслуги.