Соцфонд представил график работы отделений в новогодние праздники

Прием граждан в праздничную пору будет осуществляться только в один день.
Социальный фонд РФ опубликовал график работы в новогодние праздники. Так, с 30 декабря по 4 января клиентские службы организации работать не будут.
С 4 января отделения будут принимать клиентов с 9 до 16 часов. В последующие дни, с 5 по 8 числа месяца прием также не будет вестись.
С 9 января Соцфонд будет работать в прежнем графике. В организации напомнили, что россияне могут получить все услуги ведомства на портале Госуслуги.
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25.12.2023 143