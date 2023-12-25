Представлен график работы МФЦ Ленобласти 31 декабря

Многофункциональные центры региона не будут работать с 1 по 8 января. Если жителям области необходимо срочно получить услуги, сделать это можно 31 декабря.
Так, МФЦ Ленинградской области 31 декабря перестанут принимать клиентов на час раньше. Центры закроются в 20:00.
тем временем удаленные рабочие места МФЦ, а также бизнес-офисы закроются гораздо раньше -уже в пятницу, 29 декабря.
Открытие МФЦ произойдет после новогодних каникул, с 9 января. Отделения будут работать в прежнем графике.
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