Представлен график работы МФЦ Ленобласти 31 декабря

Многофункциональные центры региона не будут работать с 1 по 8 января. Если жителям области необходимо срочно получить услуги, сделать это можно 31 декабря.

Так, МФЦ Ленинградской области 31 декабря перестанут принимать клиентов на час раньше. Центры закроются в 20:00.

тем временем удаленные рабочие места МФЦ, а также бизнес-офисы закроются гораздо раньше -уже в пятницу, 29 декабря.

Открытие МФЦ произойдет после новогодних каникул, с 9 января. Отделения будут работать в прежнем графике.