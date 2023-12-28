Ресторан в Мурино попался на перепродаже алкоголя из торговых сетей

Лицензии на реализацию данной алкогольной продукции у питейного заведения не было.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оштрафовал на 100 тысяч рублей пивной ресторан в Мурино. Заведение поймали на реализации алкоголя без лицензии.
Проверка ресторана на улице Авиаторов Балтики состоялась еще в сентябре. Полицейские обнаружили в подсобном помещении вино, водку, ром и другой алкоголь. При сканировании акцизных марок выяснилось, что некоторые бутылки ранее уже были проданы через торговые сети. Среди них — «Красное и белое» и «Ашан».
Таким образом, ресторан реализовывал алкоголь без надлежащей фиксации операций в ЕГАИС. Суд постановил оштрафовать заведение, и изъятые напитки уничтожить.
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