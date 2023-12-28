Россиянин попал в топ-25 самых дорогих вратарей мира

Автор: Анастасия Щербакова
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Им оказался голкипер «Краснодара».

Вратарь футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов оказался на 25-м месте рейтинга самых дорогих голкиперов мира. Трансфер спортсмена оценивается в 18 млн евро.

На первом месте расположился португальский футболист «Порту» Диогу Кошта и француз Майк Меньян из «Милана».

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