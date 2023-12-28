Озвучен график работы медучреждений Ленобласти в новогодние праздники

Поликлиники региона отдыхать будут только два дня.

Как сообщил глава Комздрава ленинградской области Александр Жарков, поликлиники региона отдыхать будут только два дня — с 31 декабря по 1 января. В оставшиеся дни новогодних каникул медучреждения будут работать.

При этом приемный покой и стационары будут работать в круглосуточном режиме все новогодние праздники, передает пресс-служба администрации Ленинградской области у себя в Телеграм-канале.