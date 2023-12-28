Озвучен график работы медучреждений Ленобласти в новогодние праздники

Поликлиники региона отдыхать будут только два дня.
Как сообщил глава Комздрава ленинградской области Александр Жарков, поликлиники региона отдыхать будут только два дня — с 31 декабря по 1 января. В оставшиеся дни новогодних каникул медучреждения будут работать.
При этом приемный покой и стационары будут работать в круглосуточном режиме все новогодние праздники, передает пресс-служба администрации Ленинградской области у себя в Телеграм-канале.
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25.12.2023 139