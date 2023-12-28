Маршрут «Санкт-Петербург — Выборг» усилят дополнительными «Ласточками»

Из Выборга в Петербург и обратно будут курсировать шесть дополнительных пар скоростных электропоездов с 1 января следующего года.

Дополнительные составы будут осуществлять пассажирские перевозки с 1 января 2024 года по выходным дням.

Согласно графику, в Выборг «Ласточки» с Финляндского вокзала будут оправляться в 9:20, в 11:40, в 12:12, в 15:15, в 17:02 и в 20:05. В обратном направлении в 10:48, в 11:05, в 13:00, в 13:30, в 18:35 и в 22:12.

Данные предоставил портал «Онлайн47».