В Новый год и на Рождество не будут работать 14 вестибюлей метро Петербурга

В новогоднюю и рождественскую ночи метрополитен Петербурга будет работать без перерыва, однако не все вестибюли будут доступны для жителей и гостей города.
Как рассказали в пресс-службе петербургской подземки, в ночь 1 и 7 января для входа и выхода пассажиров будут закрыты:
- вестибюли №1 станций метро «Проспект Ветеранов», «Девяткино», «Московская», «Дунайская»;
- вестибюли №2 станций метро «Ленинский проспект», «Площадь Ленина», «Невский проспект», «Проспект Славы», «Зенит»;
- вестибюли станций метро «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская», «Ладожская» и «Чернышевская».
Кроме того, 1 января с 2.00 до 4.30, а также 7 января с 2.00 до 4.30 будет прекращена продажа проездных и активация интернет-платежей. Пассажиры смогут приобрести жетоны только за наличку. Пройти в метро можно по жетонам, банковским картам и проездным.
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25.12.2023 136