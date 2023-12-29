В Новый год и на Рождество не будут работать 14 вестибюлей метро Петербурга

Автор: Гузель Галимова
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В новогоднюю и рождественскую ночи метрополитен Петербурга будет работать без перерыва, однако не все вестибюли будут доступны для жителей и гостей города.

Как рассказали в пресс-службе петербургской подземки, в ночь 1 и 7 января для входа и выхода пассажиров будут закрыты:

  • вестибюли №1 станций метро «Проспект Ветеранов», «Девяткино», «Московская», «Дунайская»;
  • вестибюли №2 станций метро «Ленинский проспект», «Площадь Ленина», «Невский проспект», «Проспект Славы», «Зенит»;
  • вестибюли станций метро «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская», «Ладожская» и «Чернышевская».

Кроме того, 1 января с 2.00 до 4.30, а также 7 января с 2.00 до 4.30 будет прекращена продажа проездных и активация интернет-платежей. Пассажиры смогут приобрести жетоны только за наличку. Пройти в метро можно по жетонам, банковским картам и проездным.

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25.12.2023 136
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